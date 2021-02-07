Gaziantep'te izinsiz keklik avlayan 3 kişi yakalandı
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Gaziantep'te izinsiz keklik avlayan 3 kişi yakalandı

07.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:36
Gaziantep'te izinsiz keklik avlayan 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te izinsiz keklik avcılığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te izinsiz keklik avcılığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, denetimlerini sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri, Araban ilçesi Kemerli Mahallesi kırsalında tuzakla keklik avlandığı bilgisine ulaştı.

Yapılan inceleme sırasında 3 kişi, 10 kınalı keklik ve 5 tuzakla suçüstü yakalandı.

Bu kişilere idari yaptırım uygulanırken, 10 keklik koruma altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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