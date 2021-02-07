Gaziantep'te izinsiz keklik avlayan 3 kişi yakalandı
07.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:36
Gaziantep'te izinsiz keklik avcılığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Gaziantep'te izinsiz keklik avcılığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, denetimlerini sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü ekipleri, Araban ilçesi Kemerli Mahallesi kırsalında tuzakla keklik avlandığı bilgisine ulaştı.
Yapılan inceleme sırasında 3 kişi, 10 kınalı keklik ve 5 tuzakla suçüstü yakalandı.
Bu kişilere idari yaptırım uygulanırken, 10 keklik koruma altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz