Gaziantep'te İZDES Projesi toplantısı

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İzleme ve Değerlendirme Sistemi projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Gaziantep'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gaziantep Valiliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürünün de katıldığı toplantıda özellikle kamu hizmetlerinin kalitesini, hızını, verimini kontrol edebilme konusundaki hususlar ele alındı.

Ayrıca proje kapsamında Gaziantep'te sahaya inilerek emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek.

Bürokratik işlemler hızlanıyor

Gaziantep Valiliğinde gerçekleşen toplantı sonrası basın açıklaması yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kamu kurumlarında bürokratik işlemlerin hızlanacağını söyledi.

İnce," İçişleri Bakanlığı olarak kamu hizmetlerinin en etkin, en hızlı, en kaliteli ve en ekonomik şekilde yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bürokratik süreçlerin çok daha kısa olduğu memnuniyet odaklı kamu hizmeti anlayışını hedef edindik. Projemizin birinci aşamasını tamamladık şu anda ikinci aşamasındayız. Bu projenin amaçlarından birisi de taşrada hizmet eden kuruluşların hizmet kalitesini arttırmak. Karayolları trafik kanununa bir ekleme yapıldı. Bununla birlikte yaya önceliği mecburi hale getirildi. Daha önce nezaketen uygulanan bir kural artık yasalaşmış oldu" diye konuştu.

Öte yandan toplantı sonrası sahaya inen bürokratların kamu kurumlarına ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.

Kaynak: İHA