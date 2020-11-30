Gaziantep'te, iş yeri kapanan esnafa 1500 lira destek
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Gaziantep'te, iş yeri kapanan esnafa 1500 lira destek

30.11.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:37
Gaziantep'te, iş yeri kapanan esnafa 1500 lira destek

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı iş yeri kapanan esnafa 1500 lira maddi yardım yapacaklarını duyurdu.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı iş yeri kapanan esnafa 1500 lira maddi yardım yapacaklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İçişleri Bakanlığı genelgelerinde tedbir amaçlı kapatılan işyerlerinin durumuna ilişkin Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ve oda başkanlarıyla yaptığı istişareler sonrası destek olma kararı aldı. Fatma Şahin, görüşmelerin ardından iş yeri kapanan esnafa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1500 Türk lirası yardım verileceğini açıkladı.

Fatma Şahin ayrıca ilan ve reklam vergisinin alınmamasına yönelik çalışma başlatıldığını, yetki olmadığından dolayı alınacak iyi niyet kararı için Ankara'daki yetkililerle görüşmeler yapılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel bir sorunla ulusal bir mücadele verildiğini belirterek, "Gaziantep özelinde esnafımızla kader birliği yaptık. Bu şehir ticaret, esnaf ve işçi şehri. Cumhurbaşkanlığı ve bilim kurulunun aldığı kararlar var. Hemşerilerimize bu kurallara uymalarını istiyoruz ama bir taraftan da şehir ekonomisi var. Büyükşehir Belediyesi olarak kapanan kiracılarımızın hiçbirinin pandemi bitene kadar kiralarını alamama kararı aldık. Kapanan işyerlerinin çalışan ve sahiplerinin su faturalarında yüzde 50 indirim yaptık. Kapanan işyerleri var. İş yerleri sahiplerine sosyal destek kapsamında, her kapanan işyerine 1500 Türk lirası vermeye karar verdik. Bunun zor zamanda destek olacağını düşünüyoruz. Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayacağız. Gelen tedbirlerle daha ne yapılması gerekiyorsa sürekli istişare ederek yeni kararlar almaya devam edeceğiz. Kardeşlikle, sevgiyle, paylaşarak, birbirimizi anlayarak iyileşeceğiz" diye konuştu.

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Gaziantep'te, iş yeri kapanan esnafa 1500 lira destek
Gaziantep'te, iş yeri kapanan esnafa 1500 lira destek
Gaziantep'te, iş yeri kapanan esnafa 1500 lira destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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