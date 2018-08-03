Gaziantep'te İstismar İddiası
Gaziantep Valiliğinden, kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla darbedilen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gaziantep Valiliğinden, kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla darbedilen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.M'nin, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedildiği belirtildi.
Olayın ardından şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.