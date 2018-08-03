Gaziantep'te İstismar İddiası

Gaziantep Valiliğinden, kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla darbedilen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.M'nin, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla çevredekiler tarafından darbedildiği belirtildi.

Olayın ardından şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.