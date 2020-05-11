Gaziantep'te İstiklal Caddesi'ni geçen kalabalık görüntüleri
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Gaziantep'te İstiklal Caddesi'ni geçen kalabalık görüntüleri

Gaziantep'te İstiklal Caddesi'ni geçen kalabalık görüntüleri Maske zorunluluğun getirildiği caddeler dolup taştı Normalleşme sürecini yanlış anlayan Gaziantepliler adeta çarşılara akın etti.

Gaziantep'te İstiklal Caddesi'ni geçen kalabalık görüntüleri
11.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:38

Gaziantep'te İstiklal Caddesi'ni geçen kalabalık görüntüleri

Maske zorunluluğun getirildiği caddeler dolup taştı

GAZİANTEP - Normalleşme sürecini yanlış anlayan Gaziantepliler adeta çarşılara akın etti. Kentteki çarşı ve pazarlardaki görüntü, İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde bile görülmesi mümkün olmayan görüntülere sahne oldu

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar kendilerini çarşı ve pazarlara attı. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar deyim yerindeyse iğne atsan düşmeyecek bir kalabalığa neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacağını duyurduğu normalleşme sürecinde vatandaşlar, sıcaklarla birlikte sokakları doldurdu.

4 caddeye maske zorunluluğu

Gaziantep'te daha öncede kalabalık görüntülerin yansıdığı Karagöz, Gaziler, İnönü ve Hoşgör caddelerinde vatandaşlara maske kullanma yasağı getirildi. Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından sosyal medya hesabından yasak duyurulurken, yasağa riayet etmeyenlerin ise 3 bin 150 TL para cezası kesileceği belirtildi. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunduğu caddelerde yaşanan yoğunluk ise pes dedirtti. Yoğun kalabalığın olduğu caddelerde insanların kolkola, hiç bir kurala riayet etmeden dolaşması şaşırttı.

Öte yandan kent girişinde ve maske zorunluluğunun getirildiği caddelerin girişlerinde ise kontrollerin sürdüğü görüldü.

Gaziantep'te İstiklal Caddesi'ni geçen kalabalık görüntüleri

Kaynak: İHA

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