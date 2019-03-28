Gaziantep'te İstihdam Seferberliği Toplantısı

İstihdam Seferberliği Teşvikleri Toplantısı'nda konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, firmaları yeni istihdam seferberliği teşviklerinden faydalanmaya davet ederek, bu sürecin hem işveren tarafını hem de işe alınan insanları mutlu edeceğini söyledi.

İstihdam Seferberliği Teşvikleri Toplantısı, İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü, PERYÖN, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) işbirliğinde GAOSB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sözlerine Şahin Bey'in şehit edilişinin 99. yılı dolayısıyla tüm şehit ve gazileri anarak başlayan Adnan Ünverdi, Türkiye üzerinde dün olduğu gibi bugünde oyunlar oynanmak istendiğine dikkati çekerek, "Gaziantep savunmasının en önemli isimlerinden Şahin Bey'i şehit oluşunun 99. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan 10 gün önce de 18 Mart'ta Çanakkale zaferinin 104. yılı münasebetiyle tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle andık ve anıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalansın, insanımız huzur ve güven içerisinde yaşasın diye bu millet binlerce evladını şehit verdi. Sadece Çanakkale'de 250 bin vatan evladımız şehit oldu. Ülkenin geleceği için, kurtuluş için seferberlik ilan edildi. Daha yakın zamanda Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerimizden birisi kendisiyle röportaj yapılırken, 'Ben savaşa değil, düğüne gidiyorum' demişti. ve o kahraman askerimizin daha sonra şehit olduğu haberi geldi. Seferberlik dedik, ülke dedik. Bu millet için söz konusu vatan olunca akan sular durur" dedi.

'Bugün de ekonomi üzerinden ülkemizin üzerine geliyorlar' diyen Ünverdi, "Geçtiğimiz hafta cuma günü dolar kuru aniden yükseldi ve pazartesi günü tekrar düştü. Bu sürede ne oldu da, bizim ekonomimizde 3 gün içerisinde ne değişti de bu dalgalanma yaşandı. Çünkü ülkemiz üzerinde oyunlar oynanıyor. Bu oyunları bertaraf edebilmemiz için de ekonomik olarak güçlenmemiz lazım. Bunun için de insanlarımızın iş ve AŞ bulabiliyor olması, üretime katkıda bulunması büyük önem taşıyor. Bunun için de istihdam seferberliği başlatıldı ve biz de iş dünyamızı 'Burası Gaziantep Burada İş Var' sloganıyla bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Ünverdi bu süreçte madalyonun iki tarafına da bakmak gerektiğine vurgu yaparak, firma sahiplerinin istihdam seferberliği ile sunulan teşviklerden faydalanarak üretimlerine güç katacaklarını, diğer tarafta ise işe yerleştirilen insanların evlerine aş, ekmek götürebileceklerini kaydederek, "Dünya ekonomisinde bir sıkıntı var. Kendimize özgü problemlerimiz de yok değil. Ama hepimiz üzerimize düşen görevi koşullar ne olursa olsun yerine getirmek zorundayız. İstihdam seferberliği ile 2,5 milyon insanımızın iş sahibi olması hedefleniyor. Bu kardeşlerimizi 4 kişilik bir aile olarak düşünecek olursak bu da 10 milyon insan anlamına geliyor. Bu seferberlikle sayesinde 10 milyon insana ekmek, AŞ sağlanmış olacak. Maaş alan insan markete gidecek, manava, kasaba gidecek. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu sayede bir dolaşım sağlanacak, piyasalar canlanacak. Bu insanlar üretime katkıda bulunacak ve hem işveren hem de işe alınan mutlu olacak. 2019'un ilk iki ayında Gaziantep'ten 1 milyar 162 milyon dolar ihracat yaptık. İhracatta yükselen bir çizgimiz var. İnşallah seçim atmosferinden çıkılmasıyla da piyasalar daha da rahatlar ve işlerimiz daha da artar" ifadelerini kulandı.

Gaziantep İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin de yaptığı konuşmasında istihdam programları ve yeni istihdam teşvikleri hakkında bilgiler vererek firmaları yeni istihdam seferberliğine katılmaya davet etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA