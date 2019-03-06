Gaziantep'te, 'İstihdam Seferberliği 2019' Toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatılan yeni istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, İSKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun ve iş insanları katıldı.

İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iş dünyasına seslenen Ünverdi, Bakın 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1 buçuk milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdiğimiz zaman yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz dedi.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı toplantı, soru-cevap yapılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: DHA