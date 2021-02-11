Gaziantep'te istihdam için 3,6 milyon lira destek sağlandı

Gaziantep'teki işletmelerin desteklenmesi ve geçici koruma altındaki Suriyeliler ve kentteki insanların istihdamı amacıyla yürütülen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında 3 milyon 685 bin 591 lira destek sağlandı.

Gaziantep'teki işletmelerin desteklenmesi ve geçici koruma altındaki Suriyeliler ve kentteki insanların istihdamı amacıyla yürütülen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında 3 milyon 685 bin 591 lira destek sağlandı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının (BMZ) finansman desteğiyle ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında, GSO Mesleki Eğitim Merkezinde PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi yürütülüyor.

Kentteki işletmelerin desteklenmesi ve geçici koruma altındaki Suriyeliler ve vatandaşların istihdamının sağlanması amacıyla devam eden projeden 211 kursiyer faydalandı, 46 firmaya 11 ay istihdam ettikleri çalışan için asgari ücretin tamamı maaş olarak ödendi.

Bu çerçevede kentte geçen yıl 3 milyon 685 bin 591 lira destek sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, projeyle mesleği olmayanları hem meslek sahibi yaptıklarını hem de işe yerleştirdiklerini belirtti.

Ünverdi, maaş ödemelerinin tamamının proje kapsamında ödenerek kentteki sanayicilere salgının zorlu sürecinde destek olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim konularımızı Gaziantep sanayisinin ihtiyacına göre belirleyerek proje kapsamında 65 farklı alanda eğitim verildi. 2021 itibarıyla projemiz devam ediyor ve projeden faydalanan firmalarımıza, istihdam ettikleri kişilerin brüt asgari ücretin yüzde 70'i kadar destek veriyoruz. Bu doğrultuda sanayicilerimizin işini ne kadar kolaylaştırır, istihdamı artırabilirsek üretim ve ihracat hedeflerimize hep birlikte ulaşabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir