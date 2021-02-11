Gaziantep'te istihdam için 3,6 milyon lira destek sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te istihdam için 3,6 milyon lira destek sağlandı

11.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:06
Gaziantep'te istihdam için 3,6 milyon lira destek sağlandı

Gaziantep'teki işletmelerin desteklenmesi ve geçici koruma altındaki Suriyeliler ve kentteki insanların istihdamı amacıyla yürütülen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında 3 milyon 685 bin 591 lira destek sağlandı.

Gaziantep'teki işletmelerin desteklenmesi ve geçici koruma altındaki Suriyeliler ve kentteki insanların istihdamı amacıyla yürütülen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında 3 milyon 685 bin 591 lira destek sağlandı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının (BMZ) finansman desteğiyle ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında, GSO Mesleki Eğitim Merkezinde PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi yürütülüyor.

Kentteki işletmelerin desteklenmesi ve geçici koruma altındaki Suriyeliler ve vatandaşların istihdamının sağlanması amacıyla devam eden projeden 211 kursiyer faydalandı, 46 firmaya 11 ay istihdam ettikleri çalışan için asgari ücretin tamamı maaş olarak ödendi.

Bu çerçevede kentte geçen yıl 3 milyon 685 bin 591 lira destek sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, projeyle mesleği olmayanları hem meslek sahibi yaptıklarını hem de işe yerleştirdiklerini belirtti.

Ünverdi, maaş ödemelerinin tamamının proje kapsamında ödenerek kentteki sanayicilere salgının zorlu sürecinde destek olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim konularımızı Gaziantep sanayisinin ihtiyacına göre belirleyerek proje kapsamında 65 farklı alanda eğitim verildi. 2021 itibarıyla projemiz devam ediyor ve projeden faydalanan firmalarımıza, istihdam ettikleri kişilerin brüt asgari ücretin yüzde 70'i kadar destek veriyoruz. Bu doğrultuda sanayicilerimizin işini ne kadar kolaylaştırır, istihdamı artırabilirsek üretim ve ihracat hedeflerimize hep birlikte ulaşabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Buse Varol İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Metin Oktay Deniz Türüç Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te istihdam için 3,6 milyon lira destek sağlandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 15:24:24. #1.14#
title