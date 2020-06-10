Gaziantep'te işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifika veriliyor Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası veriliyor.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, müşterilerin sağlıklı ve hijyenli şekilde gıda ürünlerine ulaşmasının amaçlandığı "Fıstık Gibi" projesi kapsamında, kentteki 5 gıda işletmesine "Fıstık Gibi" sertifika teslim edildi.

Görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in lezzetin başkenti olduğunu belirtti.

Gaziantep'in hizmet ve kalite açısında en iyisi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Bütün dünyaya Gaziantep'in lezzetlerini tatmaya devam etmek istiyoruz. Hizmetin farkını görmek amacıyla ziyaretçilerimizi şehrimize davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA