Gaziantep'te işletmelere "Fıstık Gibi" sertifikası Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası veriliyor.

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası veriliyor.

Müşterilerin sağlıklı ve hijyenli şekilde gıda ürünlerine ulaşmasının amaçlandığı "Fıstık Gibi" projesi kapsamında, kentteki iki gıda işletmesi ve personellerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından sertifika verildi.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'in lezzetin başkenti olduğunu tarih ve dünyanın kabul ettiğini söyledi.

Sağlıklı kentlerin salgınla daha önemli hale geldiğini ifade eden Şahin, "Hijyenli, kaliteli ve sağlıklı lezzetin başkenti olma noktasında işletmelerimiz sertifikaları alıyor. Bu iş bir vizyon ve dünyayı iyi okuma işidir. Bu sertifika dükkanlarda asıldığında, müşteriler güvenle işletmelerdeki her ürünü tadabilir. Bu güvenin oluşması için bu sertifikayı uyguluyoruz." diye konuştu.

Şahinbey ilçesindeki tarihi bir gıda işletmecisi Mehmet Hilmi Bağcı ise yeni dönemi uyum sağlamak açısından Büyükşehir Belediyesinin öncü olduğunu ve Fıstık gibi sertifikanın kentin eski gastronomi canlılığına kavuşmasına fayda sağlayacağını belitti.

Kaynak: AA