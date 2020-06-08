Gaziantep'te işletmelere "Fıstık Gibi" sertifikası verilmeye başlandı
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Gaziantep'te işletmelere "Fıstık Gibi" sertifikası verilmeye başlandı

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası verilmeye başlandı.

Gaziantep'te işletmelere
08.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:49

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası verilmeye başlandı.

Şehitkamil ilçesindeki bir pastahanede düzenlenen sertifika töreninde, projenin eğitim ve hijyen şartlarını uygulayan kentteki ilk gıda işletmesine "Fıstık Gibi" sertifikası verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde önceliklerin değiştiğini söyledi.

Anadolu'nun en büyük gücünün görülecek yer ve tadılacak lezzetleri olduğunu ifade eden Şahin, "Projemizin 4 kuralı var. İlk ikisi hijyen ve salgın eğitimidir. Üçüncü de denetimdir. Kendimizin ve odaların bulunduğu bir denetim sistemi kuruyoruz. Denetim sistemlerimizle sertifika aşamasına geçiyoruz. Sertifikanın adı 'Fıstık Gibi' ve her yer fıstık gibi her şey fıstık gibi olacak. Bütün kurallara uyan kurumların hemen girişinde sertifikası olacak." dedi.

Şahin, sertifikayla güven duygusunun oluşturulmasını amaçladıklarını belirterek, lezzetiyle kendini kanıtlamış şehre gelenlerde sertifikayı görünce "Bu işletmede yiyebilirim" düşüncesinin oluşacağını dile getirdi.

Projeyle, "Gaziantep'e gelme zamanı" sloganıyla yürütülen kampanyaya da devam edeceklerine vurgu yapan Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanları sağlıklı, güvenli, hijyenli lezzeti sağlayan alt yapısını oluşturmuş Gaziantep'e davet ediyoruz. Bu projemizde her yer fıstık gibi her şey fıstık gibi olacak. Bu konudaki çalışmaları Türkiye'de ilk Gaziantep'in yapması da kentteki insanlarımızın vizyon sahibi olduğunu, dünyayı ne kadar iyi okuduğu ve ne kadar hızlı entegre olduğunu gösteriyor. Gaziantep, Allah'ın izniyle lezzetin başkentinde öncü olmaya, lider ve önder olmaya devam edecektir. Anadolu'nun bu anlamda şahlanmasına vesile olacaktır."

"Fıstık Gibi" sertifikasının verildiği gıda işletmesinin sahibi Mustafa Güler ise salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Güler, "Fatma Şahin başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışma kapsamında kısa sürede işletmemizi Kovid-19'a karşı korumaya aldık. İnanıyorum ki en kısa zamanda bu şehir tekrar ayağa kalkacaktır. Esnafımızla canlanıp bu hijyen uygulamasının altından hep beraber kalkarak tekrar Gaziantep'in gastronomi turizmini hareketlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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