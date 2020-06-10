HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gaziantep'te işletmeler pandemi standarını yakalıyor

Gaziantep'te yeni normalleşme süreci kapsamında sterilize bir ortamda hizmet verilmesini sağlamak amacıyla korona virüse karşı işletmecilere ve personele verilen Covid 19 hijyen ve Sunum eğitimi tamlayan resotonlara "Fıstık Gibi" sertifikalarının teslimine devam ediliyor.

Gaziantep'te işletmeler pandemi standarını yakalıyor
10.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:33

Gaziantep'te yeni normalleşme süreci kapsamında sterilize bir ortamda hizmet verilmesini sağlamak amacıyla korona virüse karşı işletmecilere ve personele verilen Covid 19 hijyen ve Sunum eğitimi tamlayan resotonlara "Fıstık Gibi" sertifikalarının teslimine devam ediliyor.

Kısa süre içerisinde pandemi olarak ilan edilerek küresel bir sağlık problemi haline dönüşen yeni tip Corona Virüs'e karşı gerek ulusal gerekse de bölgesel anlamda yürütülen mücadele 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme süreciyle vatandaşları buluşturdu. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle yeni dönem olarak adlandırılan bu sürecin işleyişinde virüs tehdidine yönelik bazı temel önlemlerin yerine getirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda gastronomi kenti Gaziantep'in sağlıklı lezzetin başkenti imajına kavuşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, hijyen ve dezenfeksiyon eğitimleri devam ederken eğitimi tamamlayan Orkide Pastane ve Restoran, İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu ile Tahmis Kahvesi için gerçekleştirdiği sertifika törenine Kebapçı Halil Usta ve Acıoğlu restoranı da eklendi. Böylelikle eğitimden faydalanan müesseseler arasında sertifikalarını alan işletmelerin sayısı 5'e çıktı.

"Hizmet farkını görmek isteyenleri Gaziantep'e bekliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in dünyanın lezzet başkenti olduğunu belirterek, "Bunu bütün dünya tescilledi. Ancak bugün verilecek sertifikalarla da biz, sağlıklı lezzetin başkentiyiz. Hizmette ve kalite de en iyiyiz. Bu iş ekip işidir. Pandemi sonrasında yeni bir dünya kuruluyor. Biz de Gaziantep olarak 'Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi olacak" sloganından hareketle sertifika törenine gelmiş bulunuyoruz. Ağzımızın tadı geldi diyoruz. Ağız tadı yalnızca yenilen yemek değil, kardeşliktir. Bir birlikteliktir. Bütün dünyayı Gaziantep'in lezzetlerini tatmaya devam etmek istiyoruz. Hizmetin farkını görmek amacıyla ziyaretçilerimizi şehrimize davet ediyoruz" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ben değil biz bilinciyle hareket ettiklerini ve bu algının herkese aşılanması yönünde mesai harcadıklarını vurgulayarak, "Başkan Fatma Şahin'in önderliğinde Türkiye'de Gaziantep yeni normal süreçte ilkleri başlattı. Biz sanayi, tarih ve turizm kentiyiz. Bugün de burada yeni normallere uyum sağladığımız yönünde bir program için bulunuyoruz. Sertifika törenine Kebapçı Halil Usta restoranını da dahil ettik. Eğitim aldılar ve artık pandemi sürecinde kazandıkları deneyimle müşterilerine daha iyi hizmet verecekler" şeklinde konuştu.

Kebapçı İbrahim Halil Kör ise Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde gerçekleştirilen eğitim sürecinde çok fazla deneyimsiz ve bilgisiz olduklarına işaret ederek, "Şimdi eğitimimizi tamamladık. Edindiğimiz bilgileri artık, hizmetimizde uygulamaya koyup 'fıstık gibi' bir işletme olacağız" ifadelerini kullandı.

Eğitim sürecinde pandemiye karşı çok faydalı bilgiler edindiklerini anlatan Uğur Acıoğlu da, "Şehrimize sunulan bu eğitimden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Ekonomi
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Ekonomi
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Ekonomi
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Ekonomi
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Rafet El Roman
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Bursa Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Gaziantep'te işletmeler pandemi standarını yakalıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 17:34:32. #1.14#
title