Gaziantep'te iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı
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Gaziantep'te iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı

Gaziantep'te iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 katlı bina inşaatının 5. katında çalışan 4 işçi rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek iskeleden düştü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 katlı bina inşaatının 5. katında çalışan 4 işçi rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek iskeleden düştü. İşlerden ikisi hayatını kaybederken 2 işçi ise ağır yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir binanın inşaatında çalışan ve 5. katta iskele üzerinde bulunan iskele rüzgarın etkisiyle sallanarak dengesi bozuldu. Dengesini kaybeden işçiler 5. Kattan yere düştü. İskeleden düşen dört işçiden ikisi ağır yaralanırken, 50 yaşındaki Osman Duman ve 35 yaşındaki yabancı uyruklu Mustafa Emino hayatını kaybetti. Yaralanan Enes Duman (23) ve Muhammet Emino (32) Gaziantep Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı
Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı
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