Gaziantep'te İşçi Servisleri Çarpıştı: 9 Yaralı

GAZİANTEP'te, fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarptığı kazada, 9 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde 5'inci Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Ahmet Faruk Şenel yönetimindeki 27 S 3075 plakalı minibüs ile sürücüsünün adı ve plakası öğrenilmeyen başka bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen minibüslerdeki 9 işçi yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA