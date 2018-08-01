Gaziantep'te İşçi Servisi Yan Yattı: 17 Yaralı

Gaziantep'te terlik fabrikasına işçi taşıyan servisin yan yatması sonucu 3'ü ağır 17 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Nizip'ten Gaziantep'e gelen 27 JB 900 plakalı terlik fabrikasına işçi taşıyan servis, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada servis şoförü ve 16 yolcu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Yolcuları hepsinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. - GAZİANTEP