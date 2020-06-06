Gaziantep'te işçi servisi ile hafriyat tırı çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te işçi servisi ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
06.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:26
Gaziantep'te işçi servisi ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 27 YS 658 plakalı hafriyat tırı, Gaziantep-Osmaniye kara yolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki 27 S 3801 plakalı işçi servis minibüsüne çarptı.
İki aracın da şarampole devrildiği kazada, kimlikleri öğrenilemeyen sürücüler ile işçi servisindeki 1 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA