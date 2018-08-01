Gaziantep'te İşçi Servisi Devrildi: 17 Yaralı
GAZİANTEP'te terlik atölyesine işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'te terlik atölyesine işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 8'inci kilometresinde, Arıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir terlik atölyesinde çalışan Suriye uyruklu işçileri taşıyan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 JB 900 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Yan yatan minibüsün sürücüsü ile Suriyeli 16 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
- Gaziantep