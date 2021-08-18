Gaziantep'te işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje

Gaziantep'te işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje başlattı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen lansmandaki konuşmasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Söz konusu projenin özel sektör iş birliğiyle yapılacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül'de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalacak. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentin her anlamda hızlı büyüdüğünü belirten Koçer, "Şehrimizin en önemli konularından birisi konut açığı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin attığı bu adımı çok değerli ve anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyerek "Gaziantep büyük bir şehir, konuttaki sorunların altından kalkacağız. Bu anlamda yeni projemizin de kıymetli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da projenin detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Cihan, proje kapsamında Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir'de 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde ise 750 yeni konut yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Şimşek Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Cimilli İbo Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Muslera Mert Günok Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te işçi, memur ve emekliler için 14 bin konutluk proje - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:17:42. #1.15#

title