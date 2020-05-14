Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 3 zanlıyı adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde zanlıların farklı iş yerinden cep telefonu çalma anları görünüyor.

Kaynak: AA