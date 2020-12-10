Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

10.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:50
Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 zanlıyı yakaladı.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

İlgili Haberler

GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli tutuklandı
Başkentte otomobillerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Başkentte otomobillerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Öner Erkan Yıldız Tilbe Perihan Savaş Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:53:08. #1.14#
title