Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 zanlıyı yakaladı.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş