Gaziantep'te iş yerinin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında
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Gaziantep'te iş yerinin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında

17.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:16
Gaziantep'te iş yerinin kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te bir iş yerinin kasasından para çaldığı güvenlik kamerasınca tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerinin kasasından para çaldığı güvenlik kamerasınca tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi Korutürk Caddesi'ndeki bir iş yerinin kasasından para çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği A.Ü'yü şüpheliyi yakaladı. 6 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edilen A.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin iş yerinin kasasından parayı çalıp kaçtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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