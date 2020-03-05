Gaziantep'te iş yerinden yaklaşık 150 bin lira çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
Gaziantep'te iş yerinden yaklaşık 150 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te iş yerinden yaklaşık 150 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Şubat'ta Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde bulunan kasayı zorla açarak yaklaşık 150 bin lira çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma neticesinde kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA