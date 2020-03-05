Gaziantep'te iş yerinden yaklaşık 150 bin lira çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
Haberler » Güncel » Gaziantep'te iş yerinden yaklaşık 150 bin lira çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Haber

Gaziantep'te iş yerinden yaklaşık 150 bin lira çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Gaziantep'te iş yerinden yaklaşık 150 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

05.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:04
Gaziantep'te iş yerinden yaklaşık 150 bin lira çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

'te iş yerinden yaklaşık 150 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Şubat'ta Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde bulunan kasayı zorla açarak yaklaşık 150 bin lira çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma neticesinde kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler