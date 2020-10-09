Gaziantep'te iş yerinden kablo hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iş yerinden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iş yerinden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstasyon Mahallesi'ndeki iş yerinden kablo çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Öte yandan, kablo hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde iş yerine giren zanlıların kamerayı fark ettikten sonra yüzlerini kapatmaya çalışması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş