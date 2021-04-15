GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 3 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin iş yerine girdikleri ve çalıntı malzemelerle çıktıkları görülüyor.

GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Hande Erçel Burak Sergen
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - İş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 20:37:43. #1.14#

title