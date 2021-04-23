Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde iş yerinde yaşanan hırsızlığın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin iş yerine girmeleri, hırsızlık anı ve çalıntı malzemelerle ayrılmaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak