Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
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Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

02.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:42
Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı, olay iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı, olay iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

İncelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin B.A. olduğu belirlendi.

Polis şüpheliyi adresinde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 26 suçtan kaydı bulunan B.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine gelen B.A'nın çekmeceleri karıştırması ve yerde emekleyerek ilerlemesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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