Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlıkla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlıkla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi kullandıkları aracın plakasından tespit ederek yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin iş yerinden çaldıkları malzemeleri taşımaları ve bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA