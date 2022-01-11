Gaziantep'te iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri ilçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin operasyon yaptığı iş yerinde, 350 gram esrar ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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