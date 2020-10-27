Gaziantep'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Şahinbey ilçesi Türkmen Caddesi'nde bir tur şirketine ait iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki esnafın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan