Gaziantep'te İş Yeri Yangını

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Atatürk Bulvarında bir ekmek fırının ikinci katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerlerinin çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA