Haberler

Gaziantep'te iş yeri kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te iş yeri kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen iş kurşunlama olaylarının şüphelisi 9 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen iş kurşunlama olaylarının şüphelisi 9 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen iş yeri kurşunlama suçlarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 2 adet pompalı tüfek ve 18 adet kesici alet ele geçirildi. İş yeri kurşunlama anları güvenlik kameralarına yansıyan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

Katledilen öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü

İran'dan ABD'yi sarsacak açıklama: Dubai'de vurduk, onlarcası öldü
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt