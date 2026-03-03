Gaziantep'te iş yeri kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen iş kurşunlama olaylarının şüphelisi 9 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen iş yeri kurşunlama suçlarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 2 adet pompalı tüfek ve 18 adet kesici alet ele geçirildi. İş yeri kurşunlama anları güvenlik kameralarına yansıyan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı