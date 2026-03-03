Haberler

Gaziantep'te iş yeri kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te iş yeri kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen iş kurşunlama olaylarının şüphelisi 9 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen iş kurşunlama olaylarının şüphelisi 9 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen iş yeri kurşunlama suçlarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 2 adet pompalı tüfek ve 18 adet kesici alet ele geçirildi. İş yeri kurşunlama anları güvenlik kameralarına yansıyan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki