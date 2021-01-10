Gaziantep'te iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
10.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:04
Gaziantep'te, iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te, iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yaptıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yeri, ev ve araçtan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş