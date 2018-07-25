Gaziantep'te İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Gaziantep Sanayi Odasınca (GSO) "İşverenler için iş sağlığı ve güvenliği" konulu seminer düzenlendi.

GSO Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, işverenlere iş sağlığı ve güvenlği konusunda farkındalık kazandırmak, işveren ve çalışanın hak ve sorumlulukları noktasında bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin 6. büyük ekonomisine sahip Gaziantep'te sadece Organize Sanayi Bölgesi'nde 140 bin kişinin istihdam edildiğini, kent genelinde ise 450 bin sigortalı çalışanın bulunduğunu söyledi.

Ünverdi, Gaziantep'in iş sağlığı ve güvenliği konusunda titizlikle yönetilmesi gereken başlıca şehirler arasında yer aldığını belirterek, "Suriyeli yatırımcıların yanı sıra çok sayıda Suriyeli çalışanın bulunduğu kentimizde, bu insanların kayıt altına alınmaları ve uygun koşullarda çalıştırılmaları büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalara göre, gerekli tedbirler alındığında iş kazalarının yüzde 98'inin, iş hastalıklarının ise yüzde 100'ünün önüne geçilebildiğinin altını çizmek isterim." diye konuştu.

Devletin iş sağlığı ve güvenliği yasasında yaptığı değişikliklerle iş hastalıkları ve kazalarının en aza indirilmesi için büyük çaba sarf ettiğini kaydeden Ünverdi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda geçtiğimiz yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlamaları 3 gün boyunca Gaziantep'te gerçekleştirildi. İstihdam seferberliğinin ardından, iş ve sağlıkta güvenlik seferberliğinin startı verildi. İnşallah önümüzdeki süreçte alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını göreceğimize inanıyorum. İnsan hayatı kutsaldır ve her şeyin başında gelmektedir. Gerekli tedbirleri almayan, iş sağlığı ve güvenliğine yatırım yapmayan firmalar zaten bunun bedelini yaşanabilecek bir kazada fazlasıyla ödüyor. İş sağlığı ve güvenliğine işverenler kadar, çalışanların da önem vermesi ve alınan tedbirlere uyması iş kazalarını önemli oranda azaltacaktır. İş sağlığı ve güvenliği aslında bir zorunluluk olmaktan çok vicdani bir meseledir."

Suriye İşadamları Derneği Başkanı Halid Babilli de Türk ve Suriyeli işadamlarının işbirliği noktasında ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dernek olarak Gaziantep Sanayi Odası ile daha sıkı ilişkiler kurarak projeler geliştirmek istiyoruz. Suriyeli iş adamı ve çalışanların Türkiye'deki iş ortamına entegrasyonunu sağlamak ve farkındalık oluşturmak için bu seminerleri çok önemsiyoruz. Suriyeli iş adamları ve çalışanlara yönelik eğitim, etkinlik ve seminerlerin devam etmesini bekliyoruz."

Konuşmaların ardından ILO Danışmanı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Nefise Burcu Ünal katılımcılara sunum yaptı.