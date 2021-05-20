GAZİANTEP'TE İŞ İNSANI, TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ
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GAZİANTEP'TE İŞ İNSANI, TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyen iş insanı Mehmet Emin Ç. (45), yaşamına son verdi.

GAZİANTEP'te, evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyen iş insanı Mehmet Emin Ç. (45), yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız olan iş insanı Mehmet Emin Ç., iddiaya göre tabanca ile kendini başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mehmet Emin Ç.?nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Mehmet Emin Ç.?nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GAZİANTEP'TE İŞ İNSANI, TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ
GAZİANTEP'TE İŞ İNSANI, TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ
GAZİANTEP'TE İŞ İNSANI, TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ
GAZİANTEP'TE İŞ İNSANI, TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ
GAZİANTEP'TE İŞ İNSANI, TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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