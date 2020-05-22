Gaziantep'te iş adamının otomobiline silahlı saldırı Gaziantep'te iş adamına ait otomobile silahla ateş açıldı.

Gaziantep'te iş adamına ait otomobile silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, iş adamı F.Ö. idaresindeki lüks otomobil, Abdulkadir Aksu Bulvarı'ndaki kavşakta kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kurşun isabet eden araçta incelemede bulundu.

F.Ö'nün yara almadığı saldırıda, otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA