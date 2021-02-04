Gaziantep'te "İRAP bilgilendirme toplantısı" yapıldı
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Gaziantep'te "İRAP bilgilendirme toplantısı" yapıldı

04.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:50
Gaziantep'te

Gaziantep'te, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve 2021 Afet Eğitim Yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve 2021 Afet Eğitim Yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül başkanlığında, Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen ve diğer ilgililer katıldı.

Programda konuşan Vali Gül, afet ve diğer doğa olaylarının ne zaman geleceğinin belli olmadığını, onun için her an gelecekmiş gibi herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerin eğitimde anlatıldığını ifade eden Gül, "Söz konusu eğitimi ilk olarak kurum yöneticilerine anlattık. İnşallah en kısa zamanda herkese ulaşmaya çalışacağız. Çünkü afetlerin nerede ne zaman geleceği belli olmaz. Her konuda bilinçli ve hazırlıklı olmak lazım." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen ise İl Afet Risk Azaltma Planının oluşturulması için izlenecek yol ve yöntemler hususunda hazırlanan sunumla katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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