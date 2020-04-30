Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın
30.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:26
Gaziantep'teki bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziantep'teki bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
1. Organize Sanayi Bölgesi Vali Muammer Güler Bulvarı'nda faaliyet gösteren iplik fabrikasında ham maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerini soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA