GAZİANTEP - İplik fabrikasında çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi
05.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:39
Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı.
2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan 12 işçi dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir