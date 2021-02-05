GAZİANTEP - İplik fabrikasında çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi
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GAZİANTEP - İplik fabrikasında çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi

05.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:39

Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı.

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan 12 işçi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

GAZİANTEP - İplik fabrikasında çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi
GAZİANTEP - İplik fabrikasında çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi
GAZİANTEP - İplik fabrikasında çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi
GAZİANTEP - İplik fabrikasında çıkan yangında 12 işçi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 14:39:07. #1.14#
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