Gaziantep'te "İnsanlık İçin İnovasyon" konferansı

Suriyeliler tarafından kurulan Vatan Derneği 7. yıl etkinlikleri kapsamında "İnsanlık İçin İnovasyon" konulu konferans düzenledi.

Vatan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Moaz al-Sibaai, bir otelde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorunlara kalıcı çözümler üretmek istediklerini söyledi

Bütün yaratıcılık hikayelerinde ortak noktanın problemi anlamak olduğunu vurgulayan Sibaai, mülteci sorununda da iş, ekmek gibi klasik baş etme yöntemlerinin sonuç getirmediğini belirterek, köklü çözümlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Özel sektörün yaratıcılık konusunda çok iyi olduğunu ifade ede Sibaai, "Özel sektör yaratıcılığı hızlı bir şekilde kullanıyor. Yüzde 20'den fazlası Ar-Ge bölümüne harcamalar yapıyor. Sektörle ortaklık yaparak, bu teşvik ve yaratıcılığı insanlık için kulanabiliriz. Yenilik için ortam yaratmak gerekir." dedi.

Sibaai, değişim yolunda psikolojik, finans engelleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Büyük bir değişimden bahsediyoruz. Engeller var. Mesela yeni yaratıcılığın oluşması için ortam sağlanmalı. Sosyal çözümler bulmamız gerekiyor. Bu konferans kapsamında çalıştaylar olacak. Nasıl yaratıcılık oluşturulur, ortaklık yapılır, değişimi nasıl sağlayacağımız konusunda yol gösterecek.Yeni buluşların geliştirilmesi hakkında fikirler ortaya koyacağız. Yaratacılık konusunda alan oluşturmamız lazım. Engelleri aşmak için gerekli ortamları sağlayarak, insanlık için köklü çözümler üretmeliyiz."

BM Suriye Krizi İçin insani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Gaziantep'in mülteciler konusunda dünyaya örnek ve ilham veren bir şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep'in, Suriye konusunu problem olarak değil fırsat olarak değerlendirdiğini dile getiren Cutts, "Türkiye yenilik için imkan ülkesi oldu. Dünyada en fazla mülteciyi kabul eden ülkelerden biri. Onlara onurlu bir şekilde yaşama fırsatı sundu." dedi.

Suriye'de yaratıcı çözümler üretilmesi gerektiğini ifade eden Cutts, yeni fikirlere ve zihinsel dönüşümlere ihtiyaç olduğunu, insanların haklarına erişmesi konusunda yönlendirmeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Güzelbey de, inovasyon konusunda yaptıkları çalışmalara değinerek Ar-Ge daire başkanlığı kuran ilk belediye olduklarını, sosyal inovasyon konusunda da atılımlar yapmak istediklerini ifade etti.

Konferansa, Norveç Yardım Ajansı (NORWAC) Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kızılay yetkililerinin yanı sıra Suriyeli ve Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA