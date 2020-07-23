Gaziantep'te inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşattan malzeme çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşattan malzeme çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir inşattan beton kırma makinesinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karışanların M.T. ve T.A. olduğunu belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA