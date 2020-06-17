Gaziantep'te inşaattan düşen işçi öldü Gaziantep'te çalıştığı inşaatın 13. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çalıştığı inşaatın 13. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahimli Mahallesi'nde bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Muhammet Alpaslan (33) dengesi kaybederek 13. kattan zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Alpaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alpaslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA