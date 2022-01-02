Gaziantep'te inşaatta mahsur kalan kediyi çevredekiler kurtardı - Haberler
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Gaziantep'te inşaatta mahsur kalan kediyi çevredekiler kurtardı

Gaziantep'te inşaatta mahsur kalan kediyi çevredekiler kurtardı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşaat halindeki binada mahsur kalan kedi çevredekiler tarafından kurtarıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşaat halindeki binada mahsur kalan kedi çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi'nde Ahmet Can, kaldığı apartmanın bitişiğindeki inşaatın 6. katında bir kedinin iki gündür mahsur kaldığını fark etti.

Can, arkadaşlarının desteğiyle evinin camından uzattığı file yardımıyla inşaattaki kediyi kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan kedi doğaya salındı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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