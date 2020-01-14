Gaziantep'te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü
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Gaziantep'te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

14.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:34
Gaziantep'te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü

'in ilçesinde bir inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan (40) 3. kattan dengesini kaybederek zemine düştü.

Yaralanan Turan, verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Turan'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna alındı.

Kaynak: AA
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