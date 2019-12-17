Gaziantep'te inşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı
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Gaziantep'te inşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

17.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:56
Gaziantep'te inşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı

'te inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, Kuzeyşehir TOKİ Konutları'ndan çeşitli inşaat malzemeleri çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları araştırma neticesinde yakalanan İ.H.S. ve E.K. emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hurdacıya satıldığı tespit edilen bazı malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA
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