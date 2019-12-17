Gaziantep'te inşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı
Gaziantep'te inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzeyşehir TOKİ Konutları'ndan çeşitli inşaat malzemeleri çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptıkları araştırma neticesinde yakalanan İ.H.S. ve E.K. emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan hurdacıya satıldığı tespit edilen bazı malzemeler ele geçirildi.