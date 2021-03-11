Gaziantep'te inşaat işçisi bankamatikte bulduğu parayı sahibine teslim etti
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Gaziantep'te inşaat işçisi bankamatikte bulduğu parayı sahibine teslim etti

11.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:38
Gaziantep'te inşaat işçisi bankamatikte bulduğu parayı sahibine teslim etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaat işçisi, bankamatikte bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaat işçisi, bankamatikte bulduğu parayı sahibine teslim etti.

İlçede inşaatlarda günlük işçi olarak çalışan Eyüp Sağlam, işlem yapmak için geldiği bankamatikte unutulan 1990 lirayı fark etti.

Sağlam, paranın sahibini bulmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Sağlam, emniyete gelen Kübra Yıldırım'a bankamatikte unuttuğu parasını teslim etti.

Kübra Yıldırım, burada gazetecilere, bankamatikte unuttuğu paranın bulunması için emniyete başvurmaya geldiğini belirterek, "Paradan vazgeçerek gelmiştim. Bulunmasına çok sevindim. Parayı bulan Eyüp Sağlam'a ve polislere teşekkür ederim, Allah razı olsun." dedi.

Sağlam ise parayı sahibi ulaştırmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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