Gaziantep'te İnfaz Koruma Memurları Alımı

Gaziantep ve Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere personel alımına ilişkin Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan mülakat sınavı sonuçları açıklandı.

Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, sınav sonuçlarına kurumun internet sitesinden ulaşılabileceği duyuruldu. Gaziantep Adliyesi tarafından yayımlanan duyuruda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler de kurumun resmi web sitesinden öğrenilebileceği belirtildi.

Ayrıca adaylardan istenilen belgelerin belgeleri 27 Nisan 2018 tarihine kadar kuruma teslim edilmesi istendi. - GAZİANTEP