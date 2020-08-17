Gaziantep'te immün plazma bağışçıları ve alıcıları yaşadıklarını anlattı
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Gaziantep'te immün plazma bağışçıları ve alıcıları yaşadıklarını anlattı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görerek sağlığına kavuştuktan sonra immün plazma bağışçısı olan ve immün plazmayla tedavi görenler yaşadıkları süreçleri anlattı.

Gaziantep'te immün plazma bağışçıları ve alıcıları yaşadıklarını anlattı
17.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:08

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görerek sağlığına kavuştuktan sonra immün plazma bağışçısı olan ve immün plazmayla tedavi görenler yaşadıkları süreçleri anlattı.

Gaziantep Valiliği ile Türk Kızılay Gaziantep Şubesince farkındalık oluşturmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte immün plazma bağışçılarıyla, plazma tedavisiyle koronavirüsü yenenler yaşadıklarını anlattı.

Bir süre önce immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuşan Reşat Soydemir, konuşmasında, Şanlıurfa'daki bir düğün töreni sırasında hastalığın kendisine bulaştığını ve ardından tedaviye başladıklarını söyledi.

Düğün töreni sonrasında sadece kendisinde değil ailesindeki bazı kişilerde de testlerin pozitif çıktığını anlatan Soydemir, "Bunun nedeni de dikkatsizlik. Tedavi gördüğüm sırada 1 hafta boyunca yarı baygın yaşadım. Yemek bile yiyemediğim tedavi sürecinde sağlıkçılar beni mamayla besledi. Plazma olmasaydı beni şu an yaşamıyor olabilirdim. Bağışçıdan Allah razı olsun." dedi.

Halen ağabeyi immün plazma tedavisi gören Fazilet Kılıç da ağabeyinin henüz daha 40 yaşında bile olmadığını, sağlıklı olduğu dönemlerde tedbirlere uymaya gayret eden bir kişi olmasına rağmen virüsün kendisini bulduğunu dile getirdi.

Plazmanın şu süreçte olmazsa olmazlar arasında yer aldığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Ağabeyimin hastalığa yakalandığını bayramın 1. günü öğrendik. 18 gündür hastanede. Plazma tedavisi öncesinde tüm tedavi yöntemleri denendi. Bu süreçte de tedavilere cevap vermemeye başladı ve iç organları kaybedilecek noktaya geldi. Şimdiye kadar 2 plazma kullanıldı ama yeterli olmadı. Ağabeyim henüz 40 yaşında bile değil ama 3. plazmayı alacak. O yüzden herkesi bağışçı olmaya davet ediyoruz. Ağabeyimin durumu eskiye göre daha iyi ama halen kendi başına nefes alıp veremiyor. Makineye bağlı yaşıyor. Herkesi şu günlerde kan bağışçısı olmaya davet ediyorum ve hastalığı yenenlerden de plazma bağışı yapmalarını istiyoruz. Çünkü şu an için en iyi tedavi yöntemi bu."

"Çocukların mutluluğuna hep birlikte katkı sunalım"

Koronavirüsü yenerek plazma bağışçısı olan, AK Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise bu hastalığı geçiren ve zorluklarını iyi bilenlerden biri olduğunu ifade etti.

Tedavi sürecinde insanın psikolojik olarak da yıprandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sürekli kendi derdinizi unutuyor, acaba kimlere bulaştırdım, kimlere zarar verdim şeklinde sıkıntıya düşüyorsunuz.Bunun psikolojisi insanı çok etkiliyor. Ancak sağlık çalışanlarının desteğiyle bu hastalığı atlattım. Allah şifa bekleyenlere Şafi ismiyle yardım etsin. Plazma bağışı için başvuruda bulundum. Vücudumuz antikor üretiyormuş. Dolayısıyla yeniden bağış yapabileceğim. Tüm bu hastalığı atlatan kardeşlerimiz gelip müracaat etsinler bunun mutluluğu hiçbir şeyde yok. Çocukları olan, şifa arayan insanlar var. Babalarının, annelerinin yolunu gözleyen çocuklar var. O çocukların mutluluğuna hep birlikte katkı sunalım."

Kent protokolünden destek çağrısı

Vali Davut Gül de her kan bağışının her alandaki mücadeleye katkı sağlayacağını vurguladı.

Salgınla mücadele kapsamında kent genelinde önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Gül, "Binlerce hastamız iyileşti. İyileşenlerin diğer hastalara can verebilmesi için kan vermesi gerekiyor. Bizim insani anlamda bu bir görevimizdir. Buna ihtiyacımız var. Bazen 'düğünler neden sıkı tutuluyor' diye eleştiriler alıyoruz ama durumu görüyorsunuz. Kalabalık bulaşma riskini artırıyor. Allah bu sıkıntıları yeniden yaşatmasın. Süreci bir an önce geride bırakmak için hepimize görev düşüyor. Herkesin plazma bağışını çok iyi anlatması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şu an bir kanın bir insanı kurtardığını belirterek, devletin salgınla mücadele noktasında önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Herkesin de kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek okullar açılmadan toplum olarak bu illetten kurtulunması gerektiğini anlatan Şahin, bu noktada sağlıklı bireylerin başta maske, mesafe ve temizlik olmak üzere gereken hassasiyeti göstermesini, koronavirüsü yenenlerin de yeni insanların sağlığına kavuşması için plazma desteği sunmasını istedi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da plazma bağışının bir insanlık görevi olduğuna dikkati çekerek, "İslamın en temel esaslarından birisi hayattır, insandır ve insanı korumaktır. Dolayısıyla her bir ferdin kurallara uyması son derece önemlidir." dedi.

Açıklamaların ardından plazma bağışının nasıl yapıldığı anlatıldı.

Kaynak: AA

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