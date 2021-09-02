GAZİANTEP'TE, İLKOKULA BAŞLAYAN 60 BİN ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİ
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GAZİANTEP'TE, İLKOKULA BAŞLAYAN 60 BİN ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, bu yıl ilkokula başlayacak 60 bin öğrencinin çanta ve kırtasiye malzemeleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

GAZİANTEP'te, bu yıl ilkokula başlayacak 60 bin öğrencinin çanta ve kırtasiye malzemeleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilkokula başlayacak bütün öğrencilerin çanta ve kırtasiye malzemelerini karşılamak için 'Çantanız Bizden' projesini başlattı. Proje kapsamında öğrencilere içinde kalem, silgi, kalemtıraş, defter, boya seti gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalar hediye edilecek.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe arasında, proje nedeniyle protokol imzalandı. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilkokula başlayacak olan 60 bin öğrenci için çanta hazırlandığını söyledi. Eğitime başlayacak bir çocuğun tüm ihtiyaçlarının hediye edilecek çantada yer aldığını belirten Şahin, "Bu çantanın içinde kırtasiye malzemeleri var. Öğrencilerimiz sınıflarına girdiklerinde sıralarında bu çantaları görecekler. Onlara başarı dilemek ve çocuklarımızla birlikte ailelerin ekonomisine destek olmak için böyle bir karar aldık" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise bu tür desteklerin önemli olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin okula ilk adımlarında yanlarında olunması için unutulmayacak bir destek oluyor. Öğrencilerimiz sıralarının üzerinde bu çantaları gördüklerinde Gaziantep'in farkı bir kez daha ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 10 bin öğrenciye de okul kıyafeti yardımı yapılacağı bildirildi.

GAZİANTEP'TE, İLKOKULA BAŞLAYAN 60 BİN ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİ
GAZİANTEP'TE, İLKOKULA BAŞLAYAN 60 BİN ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİ
GAZİANTEP'TE, İLKOKULA BAŞLAYAN 60 BİN ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİ
GAZİANTEP'TE, İLKOKULA BAŞLAYAN 60 BİN ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aldığı damacana suyun içinden hortum çıktı
Aldığı damacana suyun içinden hortum çıktı
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GAZİANTEP'TE, İLKOKULA BAŞLAYAN 60 BİN ÖĞRENCİYE ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİ - Haberler
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