Gaziantep'te "İlham Veren Kadınlar" söyleşisi yapıldı
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Gaziantep'te "İlham Veren Kadınlar" söyleşisi yapıldı

11.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:20
Gaziantep'te

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulunca "İlham Veren Kadınlar" söyleşisi gerçekleştirildi.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulunca "İlham Veren Kadınlar" söyleşisi gerçekleştirildi.

GAGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık Panorama Müzesi'nde ve GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan'ın moderatörlüğünde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sivil toplum kuruluşlarının şehirlerin en önemli güçlerinden birisi olduğuna işaret etti.

Şahin, şöyle devam etti:

"Hayatın sorumluluklarımızı ortak paylaştığımız ailemizde 'Biz' olgusu üzerine yoğunlaşmalıyız. Sadece beyaz ya da sadece siyah bir yaşam döngüsü olmayacağı gibi renklerimizi keşfetmeye çalışmalıyız. Yaradılışı itibarıyla kadın her zaman değerlerine sahip çıkan, özgüvenli ve üretken olmalıdır."

Oyuncu ve yazar Ümmiye Koçak da her zaman çocukluğun çok önemli olduğunu ve savunduğunu dile getirdi.

Kendisinin özgür büyüdüğünü anlatan Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"Gözlem yaptığımda bazen kız çocuklarıyla, erkek çocuklarına farklı yaklaşıldığını görüyorum. Bu yaklaşımı doğru bulmuyor ve eşitlikçi yaklaşımı destekliyorum. Erkek çocuklarına tanınan hak ve özgürlükler, kız çocuklarına da tanınsa kendini daha iyi ifade eden ve zorluklar karşısında yere ayakları daha sağlam basan kadınlar yetiştirebiliriz. Aile de tabi ki çok önemli. Aileniz sizi destekliyorsa başarırsınız. İnsan istedikten sonra her şeyi başarıyor. İlk önce ne istediğinizi sormalısınız kendinize ve asla 'ama' dememelisiniz. Sabırla hiç yılmadan mücadele etmelisiniz."

Konuşmaların ardından Akcan, Şahin ve Koçak'a hediye takdim etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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